Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Şenol Güneş, İspanyol yıldızı oynatabilmek için idmanlarda iki farklı sistem denedi… Birincisi, çift forvetli sistem… Bu durumda Cenk ile Negredo ileri uçta oynayacak. İkincisi ise tek forvetli sistem... Bu durumda Cenk Tosun kanada geçecek, Negredo ise tek forvet olarak görev yapacak.