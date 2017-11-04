Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes gediklisi olduğu THY Euroleague’de bu sezon kâbus yaşıyor. Lacivert-beyazlılar 5. hafta maçında sahasında Malaga’ya 79-74’lük skorla yenildi ve böylelikle 5. maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçın ilk çeyreğini İspanyol takımı karşısında Efes 25-19 geride kapattı. İkinci periyoda Efes hızlı girerek önce oyunu sonra da skoru dengeledi: 28-28. Malaga’nın molası sonrası oyundaki skor üstünlüğü 1-2 farkla sürekli el değiştirdi ve ilk yarı 35-35 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya temsilcimiz 5-0’lık seri ile başladı ancak Malaga’nın cevabı 7-0’la geldi. Doğru hücumlar yapan Anadolu Efes, savunmada da rakibini durdurmayı başarınca son çeyreğe 59-53 önde başladı. Malaga final bölümünde üst üste bulduğu 3 üçlükle bir anda öne geçti: 66-64. Efes’te sahneye çıkan Dunston bulduğu sayılarla takımını oyunda tuttu. Nedovic’in üçlüğüyle son iki dakikaya Malaga ekibinin 6 sayılık üstünlüğüyle girildi: 75-69. Anadolu Efes kalan bölümde hata yapmayan Malaga’ya 79-74 mağlup oldu.