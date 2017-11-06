Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin en çok gol yiyen takımı olan Trabzonspor’un başına geçer geçmez ilk olarak savunma hattına çeki düzen verdi. Ancak şimdi de takımın gol atma problemi ortaya çıktı. Ersun Yanal’ın görevde olduğu ilk 8 haftadaki maçların hepsinde de gol atma başarısı gösteren bordo-mavili takım, Çalımbay ile çıktığı 3 maçın 2’sinde gol atamadı. Sadece Galatasaray karşısında elde edilen 2-1’lik galibiyette fileleri havalandıran Trabzonspor, 1-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor ile 0-0 biten son Kayserispor karşılaşmalarında gol atamadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ilk olarak takımın savunmasına odaklandığı biliniyor. Hatta antrenmanlarda en çok bu açığı kapatmak için çalışıyor. Tecrübeli çalıştırıcı milli takım arasında yapılacak kampta gol sorununa da çare bulmaya çalışacak. Şu anda iki golcüsü Burak Yılmaz ve Rodallega’nın yokluğu sebebiyle de gol yollarında sıkıntı yaşayan bordo-mavililerin, sakat golcülerin takıma dönüşüyle rahatlaması bekleniyor.