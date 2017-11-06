Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

haber analiz - M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin geldiği noktada eleştiri okları özellikle Aykut Kocaman’ın üzerine yönelmiş durumda, ancak yönetim ve futbolcular da çok masum değil. Oyuncuların bütün alacaklarını zamanında ödeyen yönetim, hocanın istediği bütün transferleri de yapmış görünüyor. Ancak, kadroya dahil edilen isimleri Kocaman onaylamış olsa da, takviyeler planlamanın dışında gelişti. Mayıs sonunda bitmesi vadedilen transferle geç yapıldı ve liste başı oyuncular yerine liste sonu isimler alındı. Hocanın ısrarla istediği çok yönlü orta saha oyuncusu, sol bek, ve pivot golcü alınamazken, Isla, Soldado, Giuliano, Janssen, Neto kamp dönemine yetişemedi.



Herkes ayrı telden çalıyor

Futbolcular performanslarıyla hocayı hayal kırıklığına uğrattı. Kalede Volkan ve Kameni, sol bekte Hasan Ali ile İsmail birbirleriyle yarışmak yerine kötünün iyisi olabildi. Mehmet Topal vasat Ozan’ı kesemedi. Alper, sağ bek orijinli Dirar’ı geçemedi. En büyük sorun ise golcüler oldu. Robin van Persie, Soldado, Fernandao gol bile atamadı. Janssen biri penaltıdan iki gol kaydedebildi. Valbuena taktik disipline uymazken kondisyon problemleri de takımın dip yapmasına sebep oldu. Aykut Kocaman ise ezberlerinin dışına çıkamadı, oyuncu kaprislerini aşamadı, alternatif oluşturamadı. Savunma ısrarından hücumu unutunca taraftarı da kaybetti.