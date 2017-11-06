Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın teknik patronu Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı. Karşılaşma için, “Göztepe hücumda etkin bir takım. Tamer Hoca da büyük bir başarı elde ediyor. Zor bir maçtı. Zemin sert ve bozuktu. Erken golle üstünlüğü ele geçirdik” diyen Güneş, “Oyun üstünlüğümüz skora da yansıdı. Kontrol tamamen bizdeydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Tebrik ediyorum oyuncuları. Göztepe’ye de başarılar diliyorum” açıklaması yaptı.

Yardımcıya ihtiyacım yok

4 maçta kaybettikleri puanlardan dolayı eleştirilere maruz kaldıklarını hatırlatan Şenol Güneş, “Saygısızlık olmadıktan sonra bu eleştirileri normal karşılarız. Bizim kültürümüzde çocuğumuzu severken bile döveriz. Puan kaybedince eleştiri olacaktır” vurgusu yaparken, “Tamer Hoca bizden ayrılınca üzüldük. Ama yanıma illa ki birilerini sokmaya çalışıyorlar. Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım. Bunu da yazın. Bizden memnun olmayanlar da var” şeklinde çarpıcı mesajlar verdi.