Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan La Gazzette dello Sport gazetesine açıklamalarda bulunan A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, "Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde yabancısız olmaz" diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu’nun Milan’daki performansı hakkında konuşan Lucescu, "Siz İtalyanlar, 10 numarayı görünce Michel Platini’yi arıyorsunuz. Hakan, İtalya’da kapalı defanslara karşı etkisiz kalıyor. Hakan Çalhanoğlu’nun gerçek sorunu 10 numaralı formayı seçmesi. Oysa ki o gerçek bir 8 numara" ifadelerini kullandı.