Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay takımdan umutlu olduğunu söyledi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Denizli Okullarının düzenlediği “UEFA’da Denizlispor Serüveni” söyleşisi için bu şehre gelen Çalımbay, Süper Lig’de hangi takımın şampiyon olacağının sorulması üzerine, “Şu anda konuşmak erken bana göre. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor, çok değişik sonuçlar alınıyor” derken, “Şu anda takım olarak daha iyiye gidiyoruz. Millî maç arasını da mükemmel şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. Sadece biraz sıkıntılı olan sakatlarımız, cezalılarımız var, onlar da inşallah dönünce bambaşka bir şekilde başlayacağız” sözlerini kullandı.

>Birkaç takviye olabilir

Tecrübeli çalıştırıcı, “Zaten ligin ikinci yarısı her şeyi yapacağız, çalışacağız. Belki birkaç takviye olacak. Onları da yaptığımız zaman Trabzonspor olarak çok iyi yere geleceğiz. Gerçekten Trabzon çok iyi yerlere layık bir şehrimiz ve müthiş bir taraftara da sahip. Onların da desteği ile inşallah çok iyi günler olacak. Hedefimiz büyük. Çok iyi şeyler yapmak istiyorum. Bu seneyi mükemmel geçersek seneye zaten şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi kesinlikle Trabzonspor olacak” ifadelerini kullandı.