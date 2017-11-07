Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de cumartesi gecesi başlayan şok dün akşam itibarıyla nihayet sona erdi. Osmanlıspor beraberliği sonrası, “Üzerime düşeni yapacağım. Taraftarlar rahat olsun” diyerek istifa edeceği sinyalini veren Aykut Kocaman telefonlarını kapatmış ve kimseyle görüşmemişti. Önceki gün İstanbul’a gelen Aykut Hoca nihayet Başkan Aziz Yıldım ve yönetici Ali Yıldırım’la bir araya geldi. Kritik görüşmede hocanın sıkıntılarını dinleyen başkan Kocaman’a hak verdi ve suçun büyük bölümünün futbolcularda olduğunu belirtti. İş sadece hak vermekle kalmadı elbette. Birlikte kararlar da alındı. Başkanın Kocaman’a, “Biz sonuna kadar senin arkandayız. Sıkıntılarının çözümü noktasında her şeyi yapacağız. Gidersek beraber gideriz. Devre arasında da takımda hangi bölgeye oyuncu ihtiyacın varsa alacağız” dediği öğrenildi.



RvP-Topal kadro dışı kalacak

Birlikte kararların alındığı görüşme olumlu geçti ve Kocaman geri döndü. Hoca bugünkü 16.00’daki idmanda takımının başında olacak. Görüşmede takım içinde operasyonun düğmesine basıldı. Van Persie ve Mehmet Topal’ın kadro dışı kalacağı bu sayının daha da artabileceği öğrenildi. Kocaman takım içinde sabote edildiğine yönelik imalarda da bulunmuştu. Ayrıca bazı futbolculara para cezası da yolda. Öte yandan takım içinde kaptanlık değişimi de yaşanacak. Bilindiği gibi takımın ilk kaptanı Volkan Demirel, ikinci kaptanı ise Mehmet Topal. Diğer yandan Aziz Yıldırım’ın beraber seçime gireceği Ali Koç cephesinden takım içine müdahale olduğu yönündeki iddialar üzerine canının hayli sıkkın olduğu da gelen haberler arasında.



ALPER’E CEZA GELİYOR

Aykut Kocaman’ın tepki gösterdiği oyuncuların başında gelen Alper Potuk’a yönetimden ağır ceza gelmesi bekleniyor. Sözleşmesi uzattıktan sonra kayıpları oynayan Alper, teknik heyetin bütün ikazlarına rağmen toparlanmadı. Alper’in özel hayatı performansını olumsuz etkilerken, uyarılara aldırmaması da yönetimin tepkisini çekti. Alper başta olmak üzere çok sayıda oyuncuya para cezası verileceği belirtildi.