Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de bir yandan Aykut Kocaman’ı ikna eden Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, bir yandan da ikinci yarıda ligi domine edecek bir kadro için önemli takviyeler planlıyor. Hocayla görüşen yönetim, ara transferde orta saha, forvet ve sol beke transfer için harekete geçti. Önceliği Aykut Kocaman’ın istediği Moussa Sow ve Bajic’e veren sarı-lacivertliler, bu iki oyundan birini kiralamayı hedefliyor.

> Önemli isimler var

Devre arasında Van Persie, Fernandao, İsmail Köybaşı ve Aatıf olmak üzere birçok isimle yolları ayıracak olan F.Bahçe’nin listesindeki orta sahalar ise Arsenal’de forma şansı bulamayan Jack Wilshere ile Alanya’nın yıldızı Emre Akbaba. Sol bek için Göztepe’den Adama Traore’nin peşine düşen sarı-lacivertliler, sezon başında istedikleri Chelsea’nin yıldızı Rahman Baba’dan umudu kesmiş değil.