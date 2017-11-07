Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Ryan Babel, geçen sezon olduğu gibi 2017-2018'de de takımın gol yükünü taşıyan isimler oldu.

Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Ryan Babel, son 2 sezonda siyah-beyazlı ekibin attığı gollerin yarısından fazlasını kaydetti.

Siyah-beyazlı takım, son 2 sezonda yaptığı resmi karşılaşmalarda 135 gol atarken, bunların 70'ini Cenk Tosun, Talisca ve Babel filelere gönderdi. Cenk, Talisca ve Babel üçlüsü, Beşiktaş'ın gollerinin yüzde 51,8'ine katkıda bulundu.

Cenk'in son 2 sezonda 34 gol attığı siyah-beyazlı ekipte, Talisca 22 kez gol sevinci yaşarken, Babel 14 kez fileleri havalandırdı

Cenk Tosun, Talisca ve Babel'in performansı, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ın efsane üçlüsü olarak değerlendiren Feyyaz Uçar, Metin Tekin ve Ali Gültiken'i hatırlattı.