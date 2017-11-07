Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüp, baba olma mutluluğu yaşayan Muslera için tebrik mesajı yayımladı. Kulübün mesajında, "Futbol takımımızın ikinci kaptanı Fernando Muslera’nın bugün bir erkek çocuğu oldu. Yedi sezondur formamızı başarıyla terleten ve kulüp tarihinin en fazla maçta forma giyen yabancı oyuncusu olan Fernando Muslera ile sevgili eşi Patricia Muslera’yı tebrik eder, Galatasaray Ailesi’nin en yeni üyesi Kailash ile mutlu, uzun ve sağlıklı bir yaşam dileriz" ifadelerine yer verildi.