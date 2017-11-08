Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun nedeni ise sezona hücumda büyük sıkıntılarla başlayan Londra ekibinde Benteke'nin önce formsuz oluşu, ardından da dizinden geçirdiği sakatlık…

DEVRE ARASINDA YENİ TEKLİF

Premier Lig'de 4 puanla dibe demirleyen ve sadece 4 gol atabilen Crystal Palace'ın pişmanlığı, Cenk Tosun'un gösterdiği performans sonrası daha da büyüdü. Ada basınına göre; Crystal'ın yetkilileri, 4 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol atan 26 yaşındaki santrfora istenilen bonservisi ödememenin hata olduğu konusunda hemfikir... Devre arasında Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanan İngiliz ekibi, Premier Lig'e tutunmak açısından bu transfere büyük önem veriyor.