Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aykut Kocaman krizi tatlıya bağlanırken Fenerbahçe Yönetimi’nden şaşırtan açıklamalar geldi. Osmanlıspor beraberliği sonrası “Ciddi bir başarısızlık. Faturası bana ait. Ben de gerekeni yapacağım” açıklamasını yapıp telefonunu kapatarak sırra kadem basan Aykut Kocaman dün hiçbir şey olmamış gibi takımın başında idmana çıkarken, istifa iddialarına cevap Asbaşkan Ali Yıldırım’dan geldi. Yıldırım “Cumartesi günü maçtan sonra hocamız basın toplantısında açıklamalar yapmış. Sonra benim bilgim dahilinde iki günlük tatile gitti. Bugün de döndü ve takımının başında” dedi. Ali Yıldırım, kadro dışı iddiaları için ise “Şu ana kadar öyle bir şey yok. Onu hoca ile görüşün. Neticeler başarısız olunca spekülasyonların yapılması normal. Şu anda ceza durumu olmadı” açıklamasını yaptı.

> Van Persie müjdesi!

Aykut Kocaman’a güvenerek yola çıktıklarını vurgulayan Ali Yıldırım “Osmanlıspor maçından sonra demoralize olmuştu. Son iki haftada son dakikada yenilen goller hocayı üzdü. Kendisiyle konuştuk ve döndü. Güvenmesek takımın başına getirmezdik” derken “Fenerbahçe bu günleri taraftarıyla, camiasıyla, formasıyla aşacak ve şampiyon olacak” iddiasında bulundu. Devre arası transferleriyle ilgili olarak “Fenerbahçe’nin ihtiyacı varsa yapılır” diyen Yıldırım’ın en çarpıcı açıklamalarından biri ise Robin van Persie hakkında oldu. Ali Yıldırım’ın “Van Persie ile ilgili çok iyi şeyler düşünüyoruz. İyileşip sahalara dönmesini bekliyoruz” sözleri dikkat çekti. Ancak Hollandalının menajeri de İstanbul’a çağrıldı. Bu arada kulübün resmi internet sitesinden de Aykut Kocaman’ın görevinin başında olduğuna dair bir açıklama yayınlandı.

> Kaybedilmiş bir şey yok

Aykut Kocaman’ın Osmanlı maçı sonrası açıklamalarının üzüntü ve duygu yoğunluğuyla yapıldığı vurgulanırken “Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, ulusal basın önünde birtakım ifadeler kullanmış; bu ifadelerden yola çıkarak birçok iddia ortaya atılmıştır. Gelinen noktada, hocamız bugünkü idmanda takımımızın başındadır” denildi. Takımın mevcut durumunun hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu edecek şekilde olmadığı belirtilirken “Henüz kaybedilmiş bir şey yoktur. Geçmişte örneklerine şahit olduğumuz gibi, futbol takımımızın geriye düştüğü zamanlar olmuş, ancak büyük taraftarının koşulsuz desteğiyle ayağa kalkmasını bilmiş ve şampiyonluk kupasını gururla kaldırmıştır. Bugün de hedefimiz şüphesiz şampiyonluktur” ifadeleri kullanıldı.

SIKI YÖNETİM BAŞLADI

Acil durum kararları

> YAKIN TAKİP - Yöneticiler, Samandıra’yı daha sık takip edecek. Özellikle Ali Yıldırım’ın bir ayağı sürekli tesislerde olacak.

> ÖZEL HAYAT - Başta kadroya giremeyen oyuncular olmak üzere herkes kendine çeki düzen verecek. Takıma zarar verecek davranışlardan kaçınılacak.

> KAPTANLAR - Takım kaptanları değişecek. Volkan Demirel konumunu koruyacak. Mehmet Topal ve Hasan Ali’nin yerine Mehmet Ekici ve Ozan aday.

> EK MESAİ - Futbolcular tesislerde daha fazla kalacak. Erken gelecekler geç çıkacaklar. Takım bir arada daha fazla zaman geçirecek.

> CEZALAR - Şimdilik kadro dışı yok. Ceza ve primleri Kocaman belirleyecek. Puan kayıplarında para cezası verilecek.

> TRANSFER - Ocak ayında takımın çehresi değişecek. Sorunlu oyunculara gidecek. Orta saha, forvet ve sol beke takviyeler yapılacak.

> UYARILAR - Performanslarında ciddi düşüş olan oyuncular son defa ikaz edilecek. Toparlanma olmazsa devre arasında yollar ayrılacak.

> M. Emin Uluç