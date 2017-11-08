Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muharrem Usta yönetiminde farklı bir vizyonla işe koyulan ancak sportif başarıda istediği hedeflere ulaşamayan Trabzonspor’un zorlu süreçte kazandığı iki isim yönetime mesajı verdi: Kurtuluş öz kaynakta. Kim mi onlar? Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür. Bordo-mavililerin hayal kırıklığı yaşadığı Ersun Yanal döneminin en büyük kazanımlarıydı iki genç. Sadece sportif anlamda değil ahlak olarak da takdir gören ikili, ilerleyen süreçte çok farklı kazanımları da beraberinde getirebilir. Transferin gözdesi haline gelen Yusuf ve Abdülkadir için şu anda 10 milyon avrolar telaffuz edilmeye başladı.

> İkisi 500 bin bile değil

Oysa bu iki futbolcunun sezonluk maliyeti 500 bin lirayı bile bulmuyor. Altyapıdan çıkan ve kısa sürede A Takım’ın önemli isimleri hâline gelen ikiliden yönetimin çıkardığı sonuç: Keşfet-oynat ve sat. Geçmişte transfere harcanan paraların bedelini ağır şekilde ödeyen ve geleceğini âdeta ipotek altına alan yönetim ekonomik kurtuluşu özündeki değerlerde görüyor. Hem sportif başarı sağlanacak hem de yıldızlar parlatılıp satılacak ve maddi anlamda kulüp dengeli hale getirilecek. Tabii ki bunun için çok Yusuf ve Abdülkadirlere ihtiyaç var.