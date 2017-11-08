Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cim Bom’da artık Arda Turan sesleri çok daha güçlü yankılanıyor. Transferi sezon başında da gündeme gelen 30 yaşındaki milli futbolcunun yuvaya dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Arda’nın verdiği sözün ardından, Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Barcelona ile yaptığı ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, milli arada Barça ile ön protokol imzalamayı düşünüyor. Anlaşmanın 1.5 sezonluk kiralama yöntemiyle gerçekleşeceği de gelen haberler arasında. 2020 yılına kadar İspanyol deviyle kontratı bulunan Arda’nın, kiralık sözleşmesinin bitimiyle beraber satın alma opsiyonunun da Galatasaray’a geçmesi bekleniyor.

Tudor, tecrübeli futbolcuya kondisyon yüklemesi yapmak için, transferin bir an önce resmiyete dökülmesini istiyor. Hırvat hocaya göre, sıkı bir kamp dönemi geçirip, birkaç maçta süre aldıktan sonra, Arda Turan düzenli olarak ilk 11’de oynayacak hale gelebilecek.

Bu arada sezon başından beri Barcelona’da 1 dakika süre bile almamasına rağmen, Türk Milli Takımı’na seçilmeye devam eden Arda Turan’ı Florya’da heyecanla bekleyen biri var.

Arda Turan’ın verdiği sözün ardından, Barcelona ile yapılan ilk görüşmenin de olumlu geçtiği, anlaşmanın 1.5 sezonluk kiralama yöntemiyle olacağı öğrenildi. (Fanatik)