Süper Lig'de 11. haftada Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Göztepe, 2 günlük iznin ardından 18 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyunla idmanı tamamladı.Sarı-kırmızılı ekipte milli takımlarda bulunan Beto, Adama Traore ve Doğanay Kılıç antrenmanda yer almadı.