Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EuroCup’ta oynadığı 4 maçı da kaybeden ve taraftarını üzen G.Saray nihayet ilk galibiyetini aldı. İsrail deplasmanında Hapoel’i baştan sona üstün bir oyundan sonra 91-81 mağlup eden sarı-kırmızılı takım büyük moral depoladı. İyi başladığı karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-13, devresini de 48-40 önde geçen Aslan, Summers ve Hardy ile çok etkili olduğu karşılaşmadan 91-81 üstün ayrılmayı başardı. Temsilcimizde Hardy 24, Summers 19, Göksenin 15 ve Hendrix 7 sayı 12 ribauntla galibiyetin mimarları oldu. Kupadaki bir diğer temsilcimiz Tofaş ise deplasmanda Zenit’e 84-82 mağlup olmaktan kurtulamadı. Diğer sonuçlar: Avrupa Kupası: İstanbul BB-Napoca: 92-82, Demir İnşaat Büyükçekmece-Khimik Yuzhny: 80-76. Şampiyonlar Ligi: Gaziantep Basketbol-Ventspils: 74-99, Rosa Radom-Banvit: 49-48.