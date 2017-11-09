Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun bir elin parmaklarını geçmeyecek başarı ve kariyere sahip değerli teknik adamı Şenol Güneş, La Gazzetta dello Sport’a röportaj verdi. Tecrübeli teknik adam Dünya Kupası’ndakı başarısının hatırlatılıp Beşiktaş’ta yeni bir tarih yazmasıyla ilgili soruya “En üst düzeyde mücadele etmek, neşeli futbol oynamak, güzellik aramak... O zaman Türkiye herkesi hayret içinde bırakmıştı. Kimse bizi tanımıyordu. Ancak şu anda Şampiyonlar Ligi’nde herkes herkesi çok iyi tanıyor. Yenilikçi olmak gerekiyor” dedi. Avrupa’da yenilikçi olarak Barcelona modelini örnek gösteren Güneş, İtalya’nın son dönemde yenilik getirmekte zorlandığını da söyledi.

> Tabii ki Ferguson!

Mourinho’nun birçok şeyi özel yaptığını ancak örnek alınması gereken kişinin Alex Ferguson olduğunu vurgulayan Güneş “Çünkü o farklı jenerasyon döneminden oyuncular ile kazandı ve başarılar elde etti” dedi. Dağı ve denizi olan Trabzon’da doğup büyüdüğü için doğadan çok şeyler aldığını da ifade eden teknik direktörlük tarzı ve oyunculara bakışı konusunda da bilgi verip Balotelli’yi almamasını anlatarak “Saha içi ve özel yaşantısının problem oluşturabileceği bilgisi verildi. Quaresma’da da risk aldık ama onu kazandık. Artık kenara aldığımda kızma tavrını bıraktı” dedi. Güneş Pepe itirafında da bulunup “El Clasico’yu izlediğim zaman hoşuma gitmiyordu. Kötü bir izlenim vermişti bana ama burada herkes için örnek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Her ne kadar genç yetenekli Türk oyuncuları yetiştirmek görüşünü savunsam da, bu aşamada tecrübeli oyuncularla kazanmaya çalışıyorum” diye konuştu.