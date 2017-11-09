Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu dün bir basın toplantısı düzenledi. Çok eleştiri alan, “Doğu ülkelerinde yabancı sınırsız olmaz. Türkiye’de stat var, oyuncu yok” sözlerine açıklık getiren Rumen çalıştırıcı, “Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleri olarak söyledim. Polonya, Yunanistan, Rusya, Romanya gibi ülkeler Doğu Avrupa ülkeleridir. Benim söylemek istediğim bu” derken, “Yabancı oyuncuya karşıyım demedim, olduğu gibi kalmasından yanayım. Ama millî takımdaki oyunculara daha fazla fırsat verilmesini talep ettim. Siz Türk olarak Türk takımlarının 11 yabancıyla oynamasını nasıl düşünüyorsunuz. Ben teknik olarak çok üst seviyede olan Türk oyuncularla üst seviyede bir Türk Millî Takımı’nı kurabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.



Gençlere en az yer veren Türkiye

“14 yerli, 14 yabancı kuralı var ama sahaya baktığımızda yüzde 80 yabancı oynuyor” vurgusu yapan Luce, “Türkiye Ligi’nin yaş ortalaması 29-30 arası. Avrupa’dan daha yüksek bu konuda. İkinci olarak baktığınız zaman 31 ülkenin içinde gençlere en az yer veren ülke konumunda. Avrupa futbolunda Türkiye’de oynayan yabancı oyuncu kadar başka ligde yabancı oyuncu oynamıyor. Mücadeleci bir Türkiye takımını kiminle yapacağım” sözlerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, “Kulüplerin yapamadığı, oynatamadığı gençleri ben millî takımda oynatmak istiyorum. Bu dönemeçte çok fazla oyuncu seyrettim Türk olarak. Şimdi sizin daha önce duymadığınız isimler olacak takımda” açıklaması yaptı.

Gençler Romanya önünde

Dünya Kupası’na erken veda eden A Millî Takım play-off maçları haftasındaki ilk özel sınavını bugün Romanya karşısında verecek. Mircea Lucescu kadroda önemli revizyon yapıp genç ağırlıklı bir millî takım tercih etmişti. 30 yaş üzerinde bir tek Selçuk İnan’ın yer aldığı ve uzun vadeli düşüncenin ilk işaretleri olan genç millîlerin nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Türkiye pazartesi günü de Antalya’da Arnavutluk ile özel maç yapacak.