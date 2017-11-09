Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da dün Divan Kurulu toplantısı vardı. Gayrettepe Dedeman Otel’de İrfan Aktar başkanlığındaki zirvede sarı-kırmızılı gündemin içeriği merak konusuydu... Başkan Dursun Özbek söz aldı ve bilgilendirmede bulundu. Florya’daki tesislerden ayrılmalarının Kemerburgaz’daki yeni tesislerin devriyle mümkün olacağını belirten Özbek, Riva Projesi için yapılan anlaşma çerçevesinde yaklaşık 25 milyon liranın birkaç gün içinde kulüp hesabına yatacağının müjdesini verdi. Mecidiyeköy’deki otel inşaatının yavaşlamasının da piyasanın durumuyla alakalı olduğunu vurgulayan Özbek, Ankara’da Point Otel açılmasıyla ilgili kendisine yönelik eleştirilere de cevap verip “Biz orada yatırımcı değil işletmeciyiz. ‘Ankara’da kendi otelini yaptı, bunu yapmıyor’ şeklinde söylemler oluyor. Bu yakıştırmayı yapanları kınıyorum. Galatasaray’ın menfaatleri her zaman Dursun Özbek’in menfaatlerinin üzerindedir” dedi.

> Boynumuzun borcu

Başkanın asıl ifade etmek istediği ve üzerinde durduğu konu ise bütçe revizyonuyla ilgiliydi. Dursun Özbek “Biz 2 Aralık’ta olağanüstü bir genel kurul tertip edeceğiz. Burada bir bütçe revizyonuna ihtiyaç var. Biz bunu açıklar açıklamaz bir takım üyeler, ‘Bak yine borçlanma için yetki isteyecek’ şeklinde ifadeler kullandı. Değerli arkadaşlar, özelikle şu dönemde birbirimize destek olalım. Sene içinde öyle gelişmeler oldu ki size verdiğimiz söz çerçevesinde bunları paylaşmak istedik. Çünkü bütçeler hazırlanırken, hesapta olmayan para girişleri oldu. Bunların hesaplarını size vermeyelim mi? Yapacağımız genel kurul, bütçenin revizyonu olayıdır. Daha birinci günden negatif bir algı oluşturmak Galatasaray’ın faydasına değildir. Bütçemiz kâr eden bir bütçedir. Dolayısıyla kasaya giren meblağın nereye gittiğini de anlatmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.

> Burhan Can Terzi