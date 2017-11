Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukluğunu ve bugünlere geliş sürecini ifade eden Feghouli ortak noktasını inandığı doğruları yapması ve sorumluluktun kaçmaması olarak ifade etti. Önce çocukluğuna giden Feghouli “Normal bir mahalle hayatıydı yaşadığımız. Annem ev hanımıydı. Bir yandan da temizlik yaparak bizleri geçindiriyordu. Dört erkek kardeştik. Çok güvenli olan bir yer olduğunu söyleyemem ama biz iyi olmak zorundaydık. Annemle konuşurken her zaman, ‘Anne merak etme, bir gün büyük bir futbolcu olacağım ve biz bu mahalleden çıkıp gideceğiz’ derdim. Bunu söyleme arzusu her zaman içimde vardı. Bir an değil, her zaman inandım. Çocukluk arkadaşlarımla karşılaştığımda bana ‘Senin başaracağını biliyorduk’ derler. Futbol oynadığım dönemde benden daha yetenekli çocuklar olurdu etrafımda ama birçoğu başaramadı. Belli bir noktadan sonra kopup gittiler. Ben her zaman inandım.”

> Türkiye’nin imajı ve şaşkınlık

Galatasaray’a geliş amaçlarından birinin kupa kaldırmak olduğunu ifade eden 27 yaşındaki futbolcu “Burada hem ligde hem Avrupa’da kupa kaldırma hedefim var. Çok uzun zamandır Galatasaray’ı tanıyorum ve büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Batıdaki Türkiye imajı ile buradaki durum arasında fark var. Açıkçası gelince şaşkınlığa uğradım. Geldiğim için çok mutluyum” diye konuştu. Feghouli, lider bir oyuncu olup olmadığını henüz bilmediğini söylerken “Ama şu kesin; ben sahada saklanan bir oyuncu değilim. Gerektiğinde sorumluluk alırım. Her zaman en iyisini yapmak için sahaya çıkacağıma dair söz verebilirim” dedi.