Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya ile 11 Kasım'da oynayacakları hazırlık maçı için başkent Moskova'da bulunan Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundaki Agüero, ülkesinin TyC Sports kanalına yaptığı açıklamada, kulübüyle sözleşmesinin sona ereceği 2018-19 sezonu sonunda, altyapısından yetiştiği Independiente'ye dönmenin planları arasında olduğunu belirtti.

Manchester City formasıyla çıktığı resmi maçlarda 179 gol atarak 2011 yazından beri oynadığı kulübün tarihindeki en golcü futbolcu olan 29 yaşındaki Agüero, "Kafamda her zaman Manchester City ile sözleşmemin bittiği 2019'da Independiente'ye dönme fikri vardı. Bir yıl kontrat uzatma opsiyonum bulunuyor. Şimdilik bu önceliğim gibi görünse de bir seçenek sonuçta." ifadelerini kullandı.