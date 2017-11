Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Mathieu Valbuena'ya Lyon'da oynadığı günlerde şantaj yaptığı suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve bir gece de tutuklu kalan Real Madrid'in Fransız milli futbolcusu Karim Benzema, o günden bu güne yaşadığı süreci Canal + Fransa'nın hazırladığı belgeselde anlattı.

"Tutuklandığımda kendimi yalnız hissettim. Tam bir suçlu gibi..." diyerek o gününü anlatan Benzema, "Durup düşünüyorsunuz 'Ben burada ne yapıyorum?' diye" ekledi. Belgeselde Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Garth Bale ve Marcelo da Benzema'nın Valbuena'ya şantaj yaptığı iddialarının ardından gelişen süreci yorumladı.



Zidane "Her zaman aklında Fransa vardı. Her şey karmakarışıktı fakat bu günler geride kaldı. Artık milli takım için neler yapabileceğini görmemiz lazım." derken, Cristiano Ronaldo da "Umarım Dünya Kupası'na gider çünkü o fantastik bir oyuncu." dedi. Bale, Ramos ve Marcelo da Benzema'nın takımdaki önemi ve futbolunun kalitesi hakkında pozitif yorumlarda bulundu.



29 yaşındaki forvetin babası Hafid Benzema da belgeselde yer alırken, "O çocukken ona her zaman 'Gol at, gol at, gol at. Pas verme gol at' diye bağırırdım. Şimdi kafası dik yürüyebiliyor ve onunla gurur duyuyorum." dedi.



Olayın gerçekleştiği zamandan itibaren Fransa Milli Takımı'na çağrılmayan Benzema, sondönemde Real Madrid taraftarlarının da yüksek protestosuna maruz kalmıştı. Benzema, bu sezon eflatun beyazlı forma ile 12 maça çıkıp sadece 2 gol atabildi.