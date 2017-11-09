Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli'ye verilen 3 maçlık men cezasını onadı.

TFF resmî sitesinden şu açıklama yapıldı:

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Sofiane Feghouli hakkındaki PFDK'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/293 - K.2017-2018/349 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Futbolcu Sofiane Feghouli'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.

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