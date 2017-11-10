Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın golcüsü Alvaro Negredo, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Negredo'nun açıklamaları...

35 GOL SÖZÜ VERMESİ İÇİN

"Rakam yanlış anlaşıldı. O kadar kolay söylendi ki bana, ben de nerede kağıt varsa, hemen imzalayayım dedim. Bizim İspanya'da mizah biraz farklı çalışır, oynamamam da bunu körüklüyor"

ALANYASPOR'A ATTIĞI İLK GOLÜ

"Forvetler gol atarak hayatlarını devam ettirirler, benim için çok anlamlıydı. Etrafımda insanlar var, eşim, çocuklarım, onlara karşı da sorumluluğum var. Tüm duyguları toplayınca bir paylama yaşadım"