Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’de son yılların en iyi başlangıcını yaparak yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, devre arası transfer dönemini de hareketli geçirecek. Santrfor ile stoper transferlerini mutlaka bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar sezon başında kapıdan dönen Kwadwo Asamoah’ı konusunda ise müjde veremedi. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün yaptığı açıklamada “Asamoah ile ilgilendiğimiz ve çalışmalarımız olduğu doğru. Ancak Türkiye’de yabancı sayısının sınırlanması gündemde. Bu yüzden Asamoah’ı ocakta transfer etmemiz imkânsız” dedi. Bu açıklama sonrası Galatasaraylıların keyfi bir hayli kaçtı fakat yönetimin planı başka... Önceki gün Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin’in yanına gelen divan kurulu üyelerinin “Başkan Asamoah’ın işini bitirin. Fenerbahçe de peşinde. Çok iyi oyuncu” ifadelerine verdiği cevap dikkati çekti.

> Ön görüşme yapıldı

Nasuhi Sezgin üyelere “Asamoah ile ön görüşme yaptık. Zaten temas hâlindeyiz. Kimseye kaptırmayız. Öncelik bizde” dedi. Galatasaray yönetimi Ganalı futbolcuyla yaz mevsiminden bu yana irtibatını koparmazken, tecrübeli oyuncuyla da fikir birliği yapıp yeni bir plan geliştirdi. Dursun Özbek ve kurmayları, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuyla, protokol yapmayı 2018 yazında da kadroya bedelsiz olarak katmayı hedefliyor. Asamoah’tan da Türkiye’de başka bir kulübe gitmeme konusunda söz alan sarı-kırmızılılar camiaya da bu konuda “Rahat olun” mesajı veriyor. Yönetim, tecrübeli futbolcunun Türkiye’den başka bir kulübe gittiği takdirde büyük prestij kaybı yaşanacağı fikrinde... Öte yandan Juventus yönetiminde de oyuncuyla sözleşme uzatma fikri sürüyor.