Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlı yıldız oyuncu Alvaro Negredo, siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Vodafone Park Kartal Yuvası Mağası’nda düzenlenen imza günü ile Beşiktaş taraftarıyla buluşan Negredo, hayranlarına imza dağıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Siyah-beyazlı oyuncudan imza almaya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız oyuncu ile bir araya gelebilmek için Vodafone Park Kartal Yuvası Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.