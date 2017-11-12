Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta futbolcular maç mı seçiyor? Skorlara bakınca “Evet.” Oyunculara ve teknik ekibe sorduğunuzda ise “HAYIR.” Tablo ortada! Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bir Kartal, ligde zirvenin biraz gerisinde kalan bir Beşiktaş ve özel maçlarda kayıpları oynayan yedek takım. Sonuçlar her şeyi özetliyor aslında. Teknik direktör Şenol Güneş, millî maç arasında yedekleri görmek ve maç ritmi kazanmaları adına özel bir sınav ayarladı. Rakip Romanya Ligi’nde 6. sırada yer alan Astra Giurgiu ekibiydi. Gözler de yeni transferlerdeydi. Kim mi onlar? Medel, Lens ve Negredo...

> Quaresma da oynadı

Güneş, sahaya Tolga - Fatih, Medel, Necip, Adriano - Atiba, Tolgay - Talisca, Mustafa, Lens - Negredo 11’i ile başladı. Vodafone Park’ta oynanan ve hiçbir kanaldan yayınlanmayan maçta yenilerin formu önümüzdeki zorlu süreç öncesi önemliydi. Stoperde oynayan Medel ile beraber yeniler beklenen etkiyi yine yapamadı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlıların tabelasında eski bir isim vardı: Mustafa Pektemek. Yedek golcü kornerden gelen topu kafayla ağlara yolladı. 61’de ise Astra, Le Tallec ile eşitliği sağladı. Güneş’in ikinci yarıda Quaresma’ya da şans verdiğini belirtelim.