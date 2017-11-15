Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında Burak, Kucka ve Sosa gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. İlk planda savunma bölgesine takviye yapacak olan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay, önümüzdeki günlerde Başkan Muharrem Usta ve yönetime geniş bir rapor sunacak. Özellikle savunma bölgesine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılan bordo-mavililerde, Polonya Millî Takımı forması giyen Michal Pazdan yakın takibe girdi. 30 yaşındaki savunma oyuncusunun şartları araştırılıyor. Polonya Millî Takımı’nın stoperinin sözleşmesinde, “2,5 milyon avroyu getirirse serbest kalır” maddesi var. Çalımbay’ın da çok istediği Pazdan için çalışmalara hız verilecek. Öte yandan Rıza Hoca’nın yardımcıları Bülent Albayrak ve Servet Çetin Avrupa’ya kamp kurarken, izlenen oyuncular hakkında geniş bir rapor sunulacak. Takip edilen oyuncuların hem millî maçlarda ortaya koydukları performansları hem de lig maçlarındaki durumlarına bakacak olan Trabzonspor kurmayları devre arasında takıma kazandırılması düşünülen oyuncuları liste başı yapacak.