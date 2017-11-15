Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Yaşanan sıkıntılı sürecin ardından kadroda önemli bir revizyon kararı alan teknik direktör Aykut Kocaman, yönetime verdiği listenin ilk sırasında Emre Akbaba’yı yazdı. Kocaman’ın kendisini ilk 11 oyuncusu olarak düşündüğünü öğrenen Emre’de transfere yeşil ışık yaktı. Alanya yönetimiyle sıcak ilişkileri olan sarı-lacivertliler, Aatıf ve bir miktar para karşılığında 25 yaşındaki oyuncuyu Kadıköy’e getirmeyi planlıyor. Alanya’nın beyni Emre’nin forma numarası bile belirlenmiş durumda. Devre arasında Robin van Persie’yle yolları ayırmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, Hollandalının işgal ettiği 10 numaralı formayı Emre’nin sırtına geçirecek.



Topal sürprizi olabilir

Emre Akbaba operasyonunun Fellaini transferiyle de bir alakası yok. Marouane Fellaini ve Luke Shaw için Manchester United’a paket teklif sunan Fenerbahçe amacına ulaşsa da Emre’den vazgeçmeyecek. Devre arasına takıma katılacak olan Elif Elmas da bu durumu değiştirmeyecek. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Aykut Kocaman, Elif’in yanı sıra Emre ve Fellaini’yi de takımda istiyor. Ayrıca Robin van Persie’nin yerine Sow, Niasse ve Bajic için girişimler sürüyor. Sürpriz gelişme ise Mehmet Topal konusunda yaşanıyor. Aykut Kocaman’la yaşadığı gerginlik nedeniyle üstü çizilen tecrübeli yıldızın sıkıntıları aştığı ve takımda kalabileceği belirtiliyor.