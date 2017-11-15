Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rumen teknik adam, gerek yaptığı tercihler, gerekse gündemi sürekli değiştiren açıklamalarıyla kredisini 6 maçta bitirdi.

Rusya’yı kaçırdık, özel maçlarla da keyfimiz kaçtı gitti.

Artık sokakta Millî maçtaki rakibimizi bilen futbolsever yok gibi.

Tüm bunların paralelinde erken bir değişim de gündeme geldi.

Federasyon, büyük umutlarla getirdiği Lucescu ile yolları yeni büyük turnuvalar öncesinde ayırmayı ciddi ciddi düşünüyor.

Bu konuda hem genel kamuoyundan hem de spor dünyasından mesaj yağıyor.

Fanatik'in haberine göre; Aday olarak öne çıkan tek isim ise Beşiktaş ile üst üste 2 şampiyonluk yaşayan, bu sezon takımına Şampiyonlar Ligi’nde de tarih yazdıran Şenol Güneş.

Deneyimli hocanın adı Luce öncesinde konuşulmuş, ancak Beşiktaş bırakmak istememişti.

Yarış sürerken değil, sezon sonunda Güneş’in göreve getirilmesi söz konusu.

Bu kez tüm taraflar için şartların ve zamanın daha uygun olacağı düşünülürse Güneş ile Ay ve Yıldız’ın tekrar buluşması hiç de uzak bir ihtimal değil.