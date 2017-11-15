Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olan ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşanan tartışma sonrası fiziki saldırıya maruz kaldı. Trafiği tıkayan bir aracın sürücüsü kendisini uyaran Tanburacı ile tartışma içerisine girdi. Bir anda Tanburacı’nın üzerine yürüyen sürücü, ünlü spor yazarına yumruk attı. Aldığı darbe ile çantası ve telefonu yere düşen Osman Tanburacı’yı çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.