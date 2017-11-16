Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague 7. hafta maçında geçen sezon finalde devirip şampiyon olduğu Olimpiakos’a 90-83 yenilerek şoku yaşadı. Yunan ekibi karşılıklı sayılara sahne olan ilk çeyreği 18-17 önde geçti. 7-0’lık seriyle girdiği 2. periyotta Nunnally’nin sayılarıyla çok etkili olup öne geçen sarı-lacivertlilerde Datome de hem hücumda hem savunmada üretkendi. Obradovic’in ekibi soyunma odasına 40-30 üstün gitmeyi bildi.
> Roberts faktörü
F.Bahçe 3. çeyrekte Olimpiakos’tan Roberts’i bir türlü durduramadı. ABD’li gardın üst üste sayılarıyla öne geçen rakip takım 4. çeyreğe 57-53 önde girdi. Mclean, Roberts, Strelnieks ve Papanikolaou’nun basketleriyle 11 sayılık (58-69) fark yakalayan Olimpiakos önünde takımı yine Nunnally ayakta tuttu. İki üçlük attı, ardından bir üçlük de Wanamaker’dan geldi, tribünler coştu. Vesely’nin iki serbest atışıyla maç uzadı: 75-75. Bu bölümde Papanikolaou, Strelnieks ve Printezis ile sayılar bulan Olimpiakos salondan sevinerek ayrıldı. Bu sonucun ardından Yunan temsilcisi 5. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3. defa mağlup oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz yarın deplasmanda CSKA Moskova’yla karşılaşacak.
Fenerbahçe, Olimpiakos’a mağlup oldu
Obradovic’in takımı geçen sezon finalde devirdiği rakibine uzatmada boyun eğdi
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague 7. hafta maçında geçen sezon finalde devirip şampiyon olduğu Olimpiakos’a 90-83 yenilerek şoku yaşadı. Yunan ekibi karşılıklı sayılara sahne olan ilk çeyreği 18-17 önde geçti. 7-0’lık seriyle girdiği 2. periyotta Nunnally’nin sayılarıyla çok etkili olup öne geçen sarı-lacivertlilerde Datome de hem hücumda hem savunmada üretkendi. Obradovic’in ekibi soyunma odasına 40-30 üstün gitmeyi bildi.
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