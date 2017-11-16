Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague 7. hafta maçında geçen sezon finalde devirip şampiyon olduğu Olimpiakos’a 90-83 yenilerek şoku yaşadı. Yunan ekibi karşılıklı sayılara sahne olan ilk çeyreği 18-17 önde geçti. 7-0’lık seriyle girdiği 2. periyotta Nunnally’nin sayılarıyla çok etkili olup öne geçen sarı-lacivertlilerde Datome de hem hücumda hem savunmada üretkendi. Obradovic’in ekibi soyunma odasına 40-30 üstün gitmeyi bildi.

> Roberts faktörü

F.Bahçe 3. çeyrekte Olimpiakos’tan Roberts’i bir türlü durduramadı. ABD’li gardın üst üste sayılarıyla öne geçen rakip takım 4. çeyreğe 57-53 önde girdi. Mclean, Roberts, Strelnieks ve Papanikolaou’nun basketleriyle 11 sayılık (58-69) fark yakalayan Olimpiakos önünde takımı yine Nunnally ayakta tuttu. İki üçlük attı, ardından bir üçlük de Wanamaker’dan geldi, tribünler coştu. Vesely’nin iki serbest atışıyla maç uzadı: 75-75. Bu bölümde Papanikolaou, Strelnieks ve Printezis ile sayılar bulan Olimpiakos salondan sevinerek ayrıldı. Bu sonucun ardından Yunan temsilcisi 5. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3. defa mağlup oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz yarın deplasmanda CSKA Moskova’yla karşılaşacak.