Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği dün toplandı. Gündem sınır getirilmesi gerektiği belirtilen “yabancı kuralı”, video hakem konusu ve kulüpler yasasıydı. Zirve sonunda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, önemli açıklamalar yaptı. Mevcut sınırsız (14) yabancı kuralının 2019’a kadar geçerli olacağını ifade eden Özbek, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun da içinde olduğu futbol paydaşlarının içinde yer alacağı bir çalıştay yapılacağını açıkladı. Özbek “Yabancı kuralı değişebilir fakat süreleri önemli. Çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

> Yasaları bekliyoruz

“Sporda Şiddet Yasası’yla ilgili çalışmalarımız var. Spor Yasası henüz çıkmadı, bu manadaki çalışmalarımızı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a iletiyoruz. Diğer bir konuda; vergi kanunuyla ilgili. Yaptığımız çalışmaları ilettik, sonucu bekliyoruz” diyen Dursun Özbek, VAR (Video Hakem Uygulaması) konusunda da “Futbol Federasyonu ile görüştük. Sezon sonu için hazır olması bekleniyor. VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren kullanılacak” şeklinde bilgilendirme yaptı.