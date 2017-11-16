Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana başarılı sonuçlara imza atan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, adının millî takım ile anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ASLA SÖZÜMDEN DÖNMEM"



TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşme yaptığını belirten Güneş, "İstesem o zaman millî takım için imza atabilirdim. Ama ben böyle bir adam mıyım? Beni tanımamışlar mı? Asla bu konularda sözümden dönmem. Daha önce iki takımı birlikte çalıştırmayacağımı söylemiştim. Bu görüşmeyi de başkan söyledi, git yap diye. Madem bir konuyu bilmiyorlar, bari sussunlar." dedi.

LUCESCU YORUMU



Şenol Güneş, "Lucescu'yu tartışmaya gerek yok ancak adamı kendi kafamızda bir yere oturtmaya çalışıyor. Eleştirebiliriz ama saygısızlık edemeyiz. Herkes sorunları söylüyor ama kimse çözüm ortaya koymuyor." ifadelerini kullandı. milliyet