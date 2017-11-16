Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: Serkan Çınar

18 Kasım Cumartesi: 
14.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan 
16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

19 Kasım Pazar: 
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya 
14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Fırat Aydınus 
16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor: Ümit Öztürk 
19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Kasım Pazartesi: 
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler