Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jeremain Lens verilen şansı bir türlü kullanamıyor! Sezon başı transferlerinden olan camianın Şenol Güneş’i fazla şans vermediği için eleştirdiği Hollandalı oyuncu dün Akhisar maçında da 11’deydi. Bu Lens’in üçüncü kez 11’de forma giydiği mücadeleydi. Ancak yeni transfer verilen bu şansı da iyi kullanamadı. Daha ilk dakikada Quaresma’nın harika ortasında bomboş durumda kafayı vurdu ama yandan auta gitti. 32’de de yine net bir fırsatı kaçıran bir Lens vardı. Hollandalı futbolcunun iki golü kaçırması tribünde homurdanmalara da sebep oldu.

> Bir türlü göze giremiyor

Ki aynı Jeremain Lens 1 Ekim’de Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynanan maça 11’de başlamış attığı ve atamadığı golle geceye damga vurmuştu. Lens ağları bir kez havalandırırken skoru 3-1’e getirecek golü atamamış ve dönen topta da Trabzonspor eşitliği sağlamıştı. Dünkü futbolun ardından Hollandalı oyuncuyla ilgili yorumlar da “Lens göze giremeden düştü” şeklindeydi. Lens’in bu sezon Beşiktaş forması altında 8 maçta 1 golü bulunuyor.