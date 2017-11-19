Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Galatasaray, sezonun şu ana kadarki en kritik karşılaşmasında Başakşehir’e farklı mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar tek başına lider olarak geldiği deplasmanda en yakın takipçisine yenilince hem Başakşehir’i zirvedeki koltuğuna ortak etti hem de psikolojik olarak büyük yara aldı. Başakşehir’e karşı da çift forvetle sahaya çıkan Cimbom, ilk yarıda hücum organizasyonlarında büyük sorun yaşadı. Başakşehir ise hızlı hücumlarla istediğini aldı. 14’te Maicon’dan sıyrılan Adebayor, ceza sahasına indi ama son vuruşu yapamadı. 25’te sağ çaprazdan serbest vuruş kazanan Başakşehir’de topun başına Visca geçti. Boşnak futbolcunun ortasına yükselen Attamah, sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0. 42’de hızla atağa çıkan Başakşehir’de Visca sağ çizgiye inip ortasını yaptı. Ceza sahasında bulunan Adebayor klas bir kafa vuruşuyla ortanın geldiği köşeden Muslera’yı avladı: 2-0.



>Geri dönüş olmadı

Galatasaray ikinci yarıya çok hızlı başladı. Geri dönüş ışığı gözüküyordu. Özellikle sol çizgiyi çok etkili kullanan Aslan, 56’da golü de buldu. Latovlevici’nin ortasına yükselen Gomis’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1. Ancak Galatasaray beraberlik için yüklenmeye hazırlanırken Başakşehir yine bir ani atakta farkı yeniden 2’ye çıkardı. Soldan Elia’nın getirdiği topu G.Saray savunmada uzaklaştıramadı. Penaltı noktası üzerinde olan Adebayor da kaleyi gördü. Top G.Saray savunmasından sekip çizgiden içeri girdi: 3-1. Bu gol Galatasaraylı futbolcuları mental açıdan bir hayli düşürdü. Tudor oyuna müdahale etmekte gecikince, Başakşehir 4. golü de buldu. 75’te soldan içeri kat eden Elia yerde kaldı ve hakem penaltı noktsını gösterdi. Topun başına geçen Adebayor şık vurdu: 4-1. 89’da Mariano ile Maicon’u katlayıp geçen Kerim Frei, F.Bahçe ve Beşiktaş’tan sonra Aslan’ı da avladı: 5-1.



Bir kaza oldu

Gol sayısını 12’ye çıkaran Bafetimbi Gomis maçın ardından, “İyi değildik. Hücumcular olarak problem yoktu. Bir kaza gerçekleşti. Yapmamız gereken maçtan dersimizi almak. Evimizdeki Alanya maçına konsantre olacağız. Lig uzun bir maraton, bu tür şeyler olabilir” açıklaması yaptı.



“Aslan” dile düştü!

Başakşehir Kulübü resmî sosyal medya hesapları twitterda, 5-1’lik hezimet sonrası sarı-kırmızılıları ti’ye aldı. Başakşehirliler, geçen sezonki 4-0’lık skor ile dün akşamki 5-1’lik zaferi yansıtan skor tabelalarını yan yana getirerek; “Her sene daha iyi olmaya çalışıyoruz” diye müstehzi bir açıklama paylaştı.