Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zlatan İbrahimovic'in sahalara dönüşü yine sansasyonel oldu... Geçen Nisan ayında sağ diz çapraz bağlarından sakatlandıktan sonra kariyerinin bittiği iddia edilen 36'lık İsveçli, adeta doktorları bile yanıltarak, beklenenden erken futbola geri döndü. Manchester United'ın 4-1 kazandığı Newcastle maçının 77'inci dakikasında oyuna giren Zlatan, tabii ki sivri dilini tutamadı ve geri dönüşünü yine süslü kelimelerle aktardı: "Dönüşüm için endişeli miydim? Hayır. Aslanlar, insanlar gibi iyileşmez. Sert çalıştım, birçok fedakarlık yaptım. Önce kafamda iyileştim sonra dizim onu takip etti." 12 maç sonra geri dönen ve bir de gol atan Pogba ise, "Bu golü Libya'da köle olarak satılan müslümanlara adıyorum. Allah sizinle olsun ve bu zulüm son bulsun" dedi.