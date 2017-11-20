Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay ile çıkışa geçen Trabzonspor nefes kesen bir maç sonunda Osmanlıspor’u 4-3 mağlup etti. Alanya’ya karşı 3-0 öne geçtiği maçı kaybeden bordo-mavili takım bu defa 2-0 geriye düştüğü maçı kazandı. Tempolu geçen maçta Ankara ekibinin golü erken bulması bordo-mavililerin planlarını sekteye uğrattı. 7. dakikada Josue’nin kullandığı köşe vuruşunda Mas’ın markajından kurtulan Musa Çağıran yakın direkte yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. İlk golün şokunu atlamayan Trabzonspor, 28’de yine kornerden kalesindeki ikinci golü gördü. Anıl’ın kafa vuruşu kaleci Onur’dan sekse de günün şanssız ismi Pereira’ya çarpınca filelerle buluştu: 2-0. İki farklı geriye düşmesinin ardından silkelenen Trabzonspor, bu dakikanın ardından Castillo ile etkili oldu. 38’de sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahasına kadar götüren yıldız oyuncu ceza sahasındaki N’Doye’u gördü ve fark bire indi: 2-1.



Perdeyi Kral kapattı

​İlk golü atan N’Doye 41’de savunmanın arkasına iyi sarkan Burak Yılmaz’a şık bir pas attı, topu iyi kontrol eden millî futbolcu düzgün bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 2-2. Serdar Gürler’in 57’de sağ kanattan ceza sahasına çıkardığı top Pereira’nın müdahalesiyle ağlarla buluşunca İrfan Buz’un takımı Portekizli oyuncunun kendi kalesine attığı ikinci golle bir defa daha öne geçti: 3-2. Yusuf Yazıcı 70’te Osmanlıspor savunmasından seken topu muhteşem bir vuruşla filelere yollayarak takımını ayağa kaldırdı: 3-3. Maçta son sözü ise Burak Yılmaz söyledi. 90+2’de Numan’ın kendisiyle yaptığı müdahale ile takımına penaltıyı kazandıran Kral, soğukkanlı bir şekilde topun başına geçti ve maçın skorunu ilan etti: 4-3.

Buz tribüne gönderildi

Karşılaşmanın 90+3’üncü dakikasında Trabzonspor’un kazandığı penaltı atışı sonrası ortalık gerildi. Hakem Ümit Öztürk’e büyük tepki gösteren Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, tribüne gönderildi. Kaleci Hakan Arıkan da maç sonunda Trabzonsporlu taraftarlarla laf dalaşına girdi.

Sosa yuhalandı

Trabzonspor’un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, takımının Osmanlıspor ile oynadığı ve 4-3 kazandığı maçta yuhalandı. Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan ve, 46’da Bero’nun yerine oyuna dahil olan Sosa, etkisiz bir futbol ortaya koyunca taraftarların tepkisini çekti.

Pereira’dan iki gol!

Maçın 28. dakikasında Onur Kıvrak’ın çıkardığı top Pereira’ya çarparak ağlara gitti. Portekizli oyuncu 57’de ceza alanında yaptığı ters vuruşla bir defa daha topu kendi filelerine gönderdi. İlk yarı sonunda kendisine penaltı yapıldığını savunan ancak sarı kartla cezalandırılan Pereira güçlükle sakinleştirildi.