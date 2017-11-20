Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin son hazırlığını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tam kadro gerçekleştirdi. Beşiktaşlı oyuncular, 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde ısınma, istasyon ve pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlı ekibin, basına kapalı bölümde mücadelenin taktiği üzerinde durduğu bildirildi.