Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Muhteşem bir sezon başlangıcına imza atarak, rakiplerine korku salan, taraftarına ise heyecan veren Galatasaray 12. hafta itibarıyla hevesleri kursakta bıraktı. Hakkında methiyeler düzülen teknik direktör Igor Tudor ise Fenerbahçe beraberliği, Trabzon mağlubiyeti, Başakşehir hezimeti ve bu maçlardaki taktiksel tercihleri sebebiyle topun ağzındaki isim oldu... Galatasaray üstelik bu sezon tarihinin en büyük revizyonlarından birini gerçekleştirirken, yönetim Tudor’un bütün isteklerini de yerine getirdi. Geçen sezon sağ beke Trabzonspor’dan Cavanda’yı alan sarı-kırmızılılar, bu yaz Sevilla’dan Mariano’yu kadrosuna kattı. Forvet hattına geçen yıl Eren Derdiyok’u getiren G.Saray yönetimi bu defa Marsilya’da harika bir sezonu geride bırakan Bafetimbi Gomis’i transfer etti. Fernando, Belhanda, Feghouli gibi dünyaca tanınmış isimler de Florya’nın yolunu tuttu.

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Ancak bütün bunlara rağmen zirve yarışındaki rakiplerine diş geçiremeyen ve son olarak Başakşehir’den 5 gol yiyen Galatasaray’da dün teknik direktör Igor Tudor ile toplantı yapıldı. Başkan Dursun Özbek, artık sabrının tükendiğini iletti. Sportif Direktör Cenk Ergün’ün de katıldığı toplantıda “Ben artık bahane istemiyorum” diyen Galatasaray Başkanı “Ne istediysen yaptık. Takımı baştan kurduk. Geçen sezon açıklamaların kabul edilebilirdi, kendin kurmadığın bir takıma gelmiştin ama ben artık bunları kabul edemiyorum” ifadelerini kullandı. Kritik toplantı sonrası Cenk Ergün, “Hem Tudor, hem de Ayhan Akman görevinin başında. Şu an takımla idmandalar” açıklaması yapmakla yetindi. Başkanın Hırvat çalıştırıcıya, Beşiktaş derbisinin son şansı olduğunu söylediği gelen bilgiler arasında.