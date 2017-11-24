Medipol Başakşehir, Ludogorets'i deplasmanda 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 5'e yükseltti.
Braga, evinde oynadığı Hoffenheim karşılaşmasını 3-1 kazandı. Puanını 10 çıkaran Braga, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Hoffenheim ise elendi.
Grubun son müsabakaları, 7 Aralık'ta oynanacak. Medipol Başakşehir, Braga'yı, Hoffenheim da Ludogorets'i ağırlayacak.
C grubundaki puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y Av P
Braga 5 3 1 1 8 6 2 10
Ludogorets 5 2 2 1 6 4 2 8
Medipol Başakşehir 5 1 2 2 5 7 -2 5
Hoffenheim 5 1 1 3 7 9 -2 4