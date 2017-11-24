Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç



Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, dün Samandıra’da basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenlendi. Takımın durumu ve kendi performansı hakkında samimi açıklamalar yapan Giuliano “Maçlarımızı kazanırsak her zaman şampiyonluk yarışının içinde oluruz” dedi. Takımdaki değişimi Osmanlıspor maçına bağlayan Brezilyalı oyuncu “3-1 öndeyken 3-3 biten maçtan sonra aramızda bir değerlendirme yaptık. Herkes ne düşünüyorsa aktardı. Ne kadar rahatsız edici durumda olduğumuzun farkında olduğumuz konusunda birleştik. Daha sonraki dönemde neleri değiştiririz onları konuştuk o soyunma odasındaki konuşmalarımızda. Sonra birçok arkadaşımız milli takımına gitti. Döndüğümüzde herkeste farklı bir duruş ve davranış biçimi vardı” dedi.



Bunun devamı gelmeli

Takımdaki bu duruşun Sivasspor maçında ortaya çıktığını söyleyen Giuliano “Bu farklılık bence son karşılaşmada gösterdiğimiz performansın, aldığımız galibiyetin, kurmuş olduğumuz üstünlüğün, saha içindeki mücadelemizin bu kadar iyi gözükmesinin 1 numaralı faktörüydü. Temel faktör o davranışı değiştirebilmekti. Davranışlarımızı değiştirerek iyi bir sonuç aldık. Önümüzdeki maçlara da yansıtmamız gerekiyor” ifadelerini kulandı. Sivasspor maçında durum 1-1 iken bütün takımın gol aradığını söyleyen Brezilyalı oyuncu “Maç berabere gidiyordu, hücum etmek ve baskı yapmak zorundaydık. Ne kadar ceza sahasına girerseniz gol atma şansınızı arttırırsınız. Biz bu ruhu gösterdik, ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik” ifadelerini kullandı.

> Nasıl bitirdiğin önemli

Galatasaray’ın çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Giuliano “Sezona nasıl başladığınız önemli ama asıl önemli olan nasıl bitirdiğiniz. Galatasaray çok güçlü bir takım. Ancak puan farkınız biraz olsun azalttık ve rakibimize yaklaştık. Kendi maçlarımızı kazanırsak, bu yarışın içerisinde olacağız. Rakibiniz kaybedince tabii ki moral olarak iyi duruma gelirsiniz. Ancak siz de kazanmalısınız. Galatasaray’ın kaybetmesi iyidir ama daha önce de yine onlar kaybetti ama biz kazanamadık. Motivasyon rakibinizin aldığı sonuçlara bağlı olmamalı. Biz kendi maçlarımızı kazanmalıyız. Bundan sonra da tıpkı Sivasspor maçında olduğu gibi kazanma arzusu yüksek bir takım olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

∂ Soldado Sivasspor maçında harikaydı. Zaten bunları yapması için transfer edildi. Sıra dışı harika bir oyuncu.

∂ Türkçe benim için çok zor bir dil. Afiyet olsun tamlamasını çok duyuyorum, uykumda bile yankılanıyor.

∂ Souza, Soldado, Isla, Neto ve Mehmet Ekici yakın arkadaşlarım. Bazen birlikte turnuvalar yapıyoruz.

∂ İyi ki çocuklarım olmuş. Onlar doğduktan sonra dünyam değişti. Hayattaki en değerli şey, çocuklarım.

∂ Hatalar, doğrular hayatın parçası... Yaşam size bir şeyler öğretir ve geliştirir. Geçmişe bakıp pişmanlık duyulmamalı.

∂ Millî takımda oynayarak hayallerimi gerçekleştirdim. Kaka, Marcelo, Dani Alves ve Robinho ile birlikte görev almak özeldi.

∂ 2010’da Libertadores’in ‘en değerli oyuncusu’ seçildim. U-15, U-17, U-20’de millî formayı giydim. U-20 Dünya Şampiyonası’nda ‘bronz top’ kazandım.

∂ Futbolculuğu ve güler yüzü ile örnek aldığım isim kaliteli adam Ronaldinho.

EN İYİSİ F.BAHÇE

Giuliano, forma giydiği en büyük kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledi. İlk maçına çıktığında Kadıköy’de taraftarın tezahüratlarla stadı inletmesini unutamayacağını söyleyen Brezilyalı yıldız “Teklif aldığımda zaten Fenerbahçe’yi biliyordum. Ayrıca Josef de Souza ile de konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.