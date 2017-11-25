Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray'ın evinde Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Maicon'a yapılan faulün ardından saha karıştı.



Müsabakanın 37. dakikasında Alanyasporlu Giorgos Tzavellas, Maicon'a sert bir faul yaptı. Brezilyalı oyuncu dizine aldığı darbe sonrasında acılar içinde yerde kalırken, maçın hakemi Hüseyin Göçek Tzavellas'a sarı kart gösterirdi.



Sarı-kırmızılı futbolcular sert faulun ardından Yunan futbolcunun üzerine yürüdü, tribünde maçı takip eden Maicon'un eşi Ursula endişeli gözlerle olaylı takip ederken, Tzavellas'ı işarek ederek kafa kesme işareti yaptı.



GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR