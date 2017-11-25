Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Tijana Boskovic olurken, turuncu-beyazlıların kaptanı Jordan Larson 13 ve Hande Baladın 8 sayıyla takımlarının galibiyetinde rol oynadı.

Öte yandan karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları seremoniye, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’ne dikkat çekmek için, “Kadına şiddete karşı bloktayız” ve “Kadına şiddet insanlığa ihanettir” pankartlarıyla çıktı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Yılmaz Duman, Aylin Nazire Turnaoğlu.

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Adams, Hande, Meliha, Beyza, Simge (L), (Güldeniz, Boskovic, Ezgi, Büşra)

Seramiksan: Malasevic, Sinem, Meryem, Bayramova, Krsmanovic, Sıla, Sedef (L), (Işıl, Ceyda, Rida)

Setler: 3-0 (26-24,25-19,25-12)

Süre: 70 dakika (28,23,19)