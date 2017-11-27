Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılında Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda elemeler maçlarını sürdüren Türkiye gruptaki ikinci maçında Ukrayna karşısında sahadan 60-67’lik skorla galip ayrıldı. Maça Mete Türen’in art arda beş sayısıyla başlayan milliler, Metecan Birsen ve Sertaç Şanlı’nın sayılarıyla ilk çeyreğin bitimine beş dakika kala skoru 5-11’e getirdi. İlerleyen dakikalarda takımlar karşılıklı sayılar bulurken Ukrayna, Pustovyi ile farkı 3 sayıya indirdi.: 10-13. Çeyreğin son bölümünde Birkan Batuk ile sayılar bulmaya devam eden Türkiye ilk bölümü 16-12 önde kapattı. İkinci periyodun ilk üç dakikasında takımlar sayı bulmakta zorlanırken bu çeyreğin ilk basketleri çeyreğin bitimine 6 dakika 55 saniye kala Melih Mahmutoğlu ile geldi skoru 18-12’ye getirdi. Çeyreğin ilerleyen dakikalarında ev sahibi ekip Gladyr’ın sayılarıyla ilk kez öne geçti: 19-18 İlk yarının son bölümlerinde takımlar karşılıklı sayılar bulurken Türkiye ilk yarıyı 28-27 geride kapattı.

> Barış rahatlattı

Üçüncü periyoda Kravtsov’un sayılarıyla başlayan Ukrayna’ya Tolga Geçim ve Sertaç Şanlı ile cevap veren Türkiye bitime 7 dakika 46 saniye kala 34-33 öne geçmeyi başardı. Üst üste sayılar bulan ev sahibi takım farkı 6 sayıya çıkardı: 40-34. Milliler Metecan Birsen ile sayılar bulsa da son çeyreğe 43-42 geride girdi. Son çeyreğe Göksenin Köksal ve Furkan Aldemir ile sayılar bularak başlayan ay-yıldızlılar bir ara farkı 7 sayıya çıkardı. Bitime 2 dakika 36 saniye kala skor 55-55’ti. Barış Ermiş’in basketleriyle farkı 5’e çıkaran Ufuk Sarıca’nın öğrencileri, yakaladığı farkı korudu 60-67 galip ayrıldı. Türkiye bu sonuçla Dünya Kupası Elemeleri grubunda 2’de 2 yaptı.