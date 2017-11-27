Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya deplasmanında bırakılan 2 puan Beşiktaş’ta sinirleri iyice gerdi. Son 8 maçta sadece 2 galibiyeti bulunan siyah-beyazlılarda futbolcuların maç seçtiğine yönelik eleştiriler giderek artıyor. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ŞampiyonlarLigi’ndeki maçların ligdeki motivasyonu ister istemez etkilediğini belirterek, “Ancak futbolcu maç seçmez. Mahallede futbol oynarken bile kazanmak için birbirimizle kavga ediyorduk. Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. Motivasyon ayrı bir şey. Futbolcu büyük maça daha fazla ve daha iyi motive olabilir ama ‘bu maçta oynamayayım’ diye düşünmez. Motivasyon konusunda farklılıklar olabilir belki ama ‘lig maçlarında bilerek oynamıyorlar’ şeklindeki görüşlere katılmıyorum. Bizim futbolcularımızın yerlisi de yabancısı da bu karakterde oyuncular değil” sözlerini kullandı. Ürkmezgil ayrıca haftaya Galatasaray ile yapacakları derbi maçla yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek, “Şampiyonluğun gitmesi söz konusu değil. Ligin ikinci yarısı da var. Bu sürecin arkasından derbinin olması iyi oldu. Takım o maçta kendini bulacaktır. Derbiyi kazanırsak puan farkı 3’e iner. Galatasaray maçıyla toparlanırız. Beşiktaş üst düzey maçları iki yıldır çok iyi oynayan bir takım. Galatasaray derbisi de takımımızı kendine getirecektir. 40 bin kişiyle bu maçı alırız” ifadelerini kullandı.