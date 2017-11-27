Malatya deplasmanında bırakılan 2 puan Beşiktaş’ta sinirleri iyice gerdi. Son 8 maçta sadece 2 galibiyeti bulunan siyah-beyazlılarda futbolcuların maç seçtiğine yönelik eleştiriler giderek artıyor. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ŞampiyonlarLigi’ndeki maçların ligdeki motivasyonu ister istemez etkilediğini belirterek, “Ancak futbolcu maç seçmez. Mahallede futbol oynarken bile kazanmak için birbirimizle kavga ediyorduk. Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. Motivasyon ayrı bir şey. Futbolcu büyük maça daha fazla ve daha iyi motive olabilir ama ‘bu maçta oynamayayım’ diye düşünmez. Motivasyon konusunda farklılıklar olabilir belki ama ‘lig maçlarında bilerek oynamıyorlar’ şeklindeki görüşlere katılmıyorum. Bizim futbolcularımızın yerlisi de yabancısı da bu karakterde oyuncular değil” sözlerini kullandı. Ürkmezgil ayrıca haftaya Galatasaray ile yapacakları derbi maçla yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek, “Şampiyonluğun gitmesi söz konusu değil. Ligin ikinci yarısı da var. Bu sürecin arkasından derbinin olması iyi oldu. Takım o maçta kendini bulacaktır. Derbiyi kazanırsak puan farkı 3’e iner. Galatasaray maçıyla toparlanırız. Beşiktaş üst düzey maçları iki yıldır çok iyi oynayan bir takım. Galatasaray derbisi de takımımızı kendine getirecektir. 40 bin kişiyle bu maçı alırız” ifadelerini kullandı.
"Ne maç seçmesi?"
27.11.2017 - 07:11 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genel sekreter Ürkmezgil, oyuncuların lig maçlarında Avrupa’ya oranla daha az çabaladığı iddialarına çıkıştı: “Futbolcu maç seçmez. G.Saray’ı yener çıkışa geçeriz”
Etiketler : Ürkmezgil,
522897 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522897.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
13
9
2
2
29
14
15
29
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
4
Beşiktaş
13
6
5
2
19
12
7
23
5
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
6
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
7
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
19
21
-2
19
10
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
11
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
13
2
2
9
13
23
-10
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
13. Hafta Maçları
24.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 0 Gençlerbirliği
25.11.2017
Göztepe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
25.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 0 Beşiktaş
26.11.2017
Galatasaray - Alanyaspor
26.11.2017
Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Trabzonspor
26.11.2017
Bursaspor 2 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
26.11.2017
Kasımpaşa 2 - 1 Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
13
8
4
1
19
7
12
28
2
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
13
6
4
3
24
18
6
22
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
7
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
8
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
9
Gazişehir G.Ant
13
3
7
3
14
10
4
16
10
Altınordu
13
4
4
5
20
19
1
16
11
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
15
Eskişehirspor
13
3
6
4
21
24
-3
12
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2