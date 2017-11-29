Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maça çok hızlı başlayan Leicester City, 13. dakikada Vardy'nin şık golüyle skorda dengeyi bozdu. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Mahrez, muhteşem bir vuruşla Leicester City'i soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda vites yükselten Tottenham, aradığı golü 79. dakikada Harry Kane'in ayağından buldu. Kalan dakikaları büyük heyecan sahne olan maçta başka gol olamyınca Leicester City, Tottenham'ı 2-1 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla üst üste 3. deplasmanda maçında da yenilgiyle ayrılan Tottenham 24 puanda kaldı. Leicester city ise 17 puana yükseldi.