Maça çok hızlı başlayan Leicester City, 13. dakikada Vardy'nin şık golüyle skorda dengeyi bozdu. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Mahrez, muhteşem bir vuruşla Leicester City'i soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda vites yükselten Tottenham, aradığı golü 79. dakikada Harry Kane'in ayağından buldu. Kalan dakikaları büyük heyecan sahne olan maçta başka gol olamyınca Leicester City, Tottenham'ı 2-1 yenmeyi başardı.
Bu sonuçla üst üste 3. deplasmanda maçında da yenilgiyle ayrılan Tottenham 24 puanda kaldı. Leicester city ise 17 puana yükseldi.