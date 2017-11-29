Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Beşiktaş ile cumartesi günü çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray, dün gece Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor’u ağırladı. Yasin, Selçuk, Eren, Feghouli gibi takımın önemli isimleri de sahada yer alırken Cimbom maça hızlı başladı. 2’de ceza sahası üzerinden Sinan kaleyi yokladı top kalecide kaldı. 4’te Yasin, ‘kaldığım yerden devam ediyorum’ dedi. Linnes sağ çaprazda topu dışa dürtüp, kale önüne muazzam bıraktı, Yasin hiç bekletmeden sol ayağıyla topu ağlara yolladı: 1-0. 8’de Sivas’ın atağında Sinan Akaydın ceza saha içi sağ çaprazında topla buluştu, vuruşu Carasso’da kaldı. İlk yarının ortalarına gelindiğinde Galatasaray’ın maçın başındaki etkisi kırılırken, 2. Lig ekibi de oyuna ortak olmaya başladı. 33’te Sivas Belediye yüzde yüz bir pozisyondan yararlanamadı. Ozan bomboş durumda çok kötü bir vuruş yaptı.



Derbi taktiği mi?

Galatasaray ikinci yarıya Emrah-Feghouli değişikliğiyle başladı. Stattaki sarı-kırmızılılar takımlarından fark beklerken, G.Saray oyuna ortak ettiği Sivas Belediye’den baskı yemeye başladı! Maç bir bölüm öyle bir hal aldı ki sarı-kırmızılılar tüm hatlarıyla kendi yarı alanında kalıp kontra atak moduna geçti. Akıllara, ‘derbi taktiği mi?’ soruları takıldı. Deplasman ekibi Galatasaray’ın bu pasif oyunundan sonuç çıkaramayınca 70’te Emrah Başsan cezayı kesti. Eren’le verkaç yapan Sinan, son çizgide topu tutup, geriden gelen Emrah’a çıkardı. Bu futbolcu hiç bekletmeden fileleri havalandırdı: 2-0. 5 dakika sonra solda kendini unutturan Yasin farkı 3’e çıkardı. Sivas ekibi 78’de Sinan’la şeref sayısını bulsa da, 87’de Sinan Gümüş, üç dakika sonra da Eren skoru ilan etti: 5-1.



TUDOR’A MESAJ

Ligde ilk defa geçen hafta Alanya maçında on birde oynayan ve bir gol bir asistle yıldızlaşan Yasin dün de attığı iki golle Tudor’un iyice gözüne girdi.